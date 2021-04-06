العراق يسجل معدلا قياسيا جديدا باصابات كورونا

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 7300 اصابة جديدة بكوفيد-19 في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 7300 اصابة بكورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء بلغت 5225، مبينة ان عدد حالات الوفاة كانت 33 حالة جديدة.

واشارت الى ان، مجموع الذين تلقوا اللقاح وصل 110983 شخصا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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