العيداني: لا يمكن إعطاء أرقام لموازنة البصرة وصندوق البترودولار أهم ما أضيف إليها

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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قال محافظ البصرة اسعد العيداني، لا يمكن إعطاء أرقام لموازنة البصرة لأنها ستضاف لها خمسين بالمئة من إيرادات المنافذ فضلا على تنمية الأقاليم

واكد العيداني أن أهم ما أقر في موازنة 2021 للبصرة هو صندوق البترودولار الذي خصص له تريليون دينار لعموم العراق، مشيرا إلى عدم إمكانية إعطاء.

وأوضح بأن حصة البصرة من صندوق البترودولار هي خمسة بالمئة أي أنها في حال صدرت ثلاثة ملايين برميل يوميا فإنها ستحصل سنويا على ثلاثة مليار دولار لأن ما خصص لعموم العراق يبلغ تريليون واحد.

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