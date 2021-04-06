مصادر محلية تؤكد وصول قائد فيلق قدس الى بغداد للقاء قادة الفصائل المسلحة

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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أفادت مصادر محلية بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الى بغداد في زيارة غير معلنة.

وقالت المصادر إن زيارة قاآني تأتي للاجتماع مع عدد من قادة الفصائل المسلحة والشخصيات السياسية من دون ذكر التفاصيل.

وتاتي هذه الزيارة عشية الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد المقرر عقده يوم غد الأربعاء.

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