صحة كردستان تسجل 856 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 856 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الجديدة توزعت في (أربيل 121، السليمانية 208، دهوك 456، حلبجة 1، كرميان 70)”.وأشارت الى “شفاء 432 من المصابين بالفيروس …

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