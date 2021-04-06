تخفيض الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا الذين تم تدوير مقاعدهم

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة التعليم العالي ، تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 50 % لطلبة الدراسات العليا ، الذين تم تدوير مقاعدهم من قناة القبول العام الى قناة النفقة الخاصة قبل التوسعة الاخيرة لمقاعد الدراسات العليا ./انتهى5

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