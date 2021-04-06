في ارتفاع مخيف ...العراق يسجل لاول مرة 7300 اصابة جديدة بكورونا اليوم

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل(7300) اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء(5225) حالة ووفاة(33) ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين ساعة الماضية ./انتهى ح

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