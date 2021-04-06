الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من بابا الفاتيكان

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس أكد فيها قدرة العراق على لعب دوراً مؤثراً في القضايا الإقليمية والدو...

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