قائد فيلق القدس ينهي زيارة الى العراق امتدت ليومين

2021/04/06 | 16:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني زيارته الى العراق التي استمرت ليومين....

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