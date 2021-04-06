الموقف الوبائي لكورونا: أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة

2021/04/06 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا: أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموقف الوبائي لكورونا: أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة » وكالة الأنباء العراقية
محلي
اليوم, 16:16
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لكورونا: أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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