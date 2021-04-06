رئيس الوزراء العراقي يوجه بحماية المواطنين من جشع التجار بعد ارتفاع الأسعار

2021/04/06 | 16:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية للحكومة.وقال رئيس الوزراء، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه لاحظ خلال الأيام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة …

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