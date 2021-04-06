الوزراء العراقي يسمح بالتعاقد مع المحاضرين والإداريين ضمن التخصيصات المرصودة

2021/04/06 | 16:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.ووافق مجلس الوزراء على مقترح رئيس الوزراء؛ للتعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية …

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