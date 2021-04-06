العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا.. تتجاوز الـ 7 آلاف !

2021/04/06 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب بيان الموقف الوبائي سجل العراق 7300 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 42572 فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأكدت وزارة الصحة وفاة 33 شخصاً جراء المرض وتعافي 5225 منه في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبشأن اللقاح المضاد لكورونا قالت الوزارة إن العدد الكلي لمن اخذوا اللقاح ارتفع إلى 110938 بعد تطعيم 8772 أمس.

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