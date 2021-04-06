اصابات كورونا في العراق تتجاوز حاجز السبعة الاف اصابة في يوم واحد

2021/04/06 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7300 اصابة بـ وباء كورونا و 5225 حالة شفاء اضافة الى وفاة 33 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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