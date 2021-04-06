التوزيع الجغرافي: 31 إصابة جديدة بكورونا في الأنبار

2021/04/06 | 16:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وزعت دائرة الصحة في محافظة الانبار، الثلاثاء، إصاباتها الجديدة بالفيروس الوبائي.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (6 نيسان 2021)، ان "الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 31 إصابة سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، بواقع:

قضاء الرمادي ١١قضاء الفلوجة ٤قضاء العامرية ٤قضاء حديثة ١قضاء عنه ١قضاء راوه ٧قضاء القائم ٣

الشفاء ٩

الوفيات ١

وأكدت الدائرة أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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