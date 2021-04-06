نحن آسفون يا شاه

2021/04/06 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "احنا آسفين يا ريّس"..عبارة تكاد تختصر تاريخ بعض الدول العربية وإيران، التي أدت الانقلابات العسكرية والثورات فيها، على مدى القرن الماضي، إلى انهاء "الزمن الجميل"، الذي عاشته هذه الدول في ظل حكوماتها الملكية، غالبا برعاية غربية، انتدابية أو امبريالية.

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