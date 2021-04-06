الاستخبارات تقبض على داعشي في 'فرقة اليمامة' بنينوى

2021/04/06 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد عناصر ما تسمى بـ"قرقة اليمامة" الارهابية في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وقوة من فوج اسنخبارات الفرقة من القاء القبض على احد عناصر الناشطة لما تسمى بـ(فرقة اليمامة) الارهابية وضبطت بحوزته ٢ رشاشة كلاشنكوف في قرية دومة عزيز ناحية القراج بمخمور محافظة نينوى".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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