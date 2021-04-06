2021/04/06 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يوافق على دخول الطلبة العراقيين براً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).