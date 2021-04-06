لاهور شيخ جنكي: نجدد العهد بان نكون تلاميذ نهج مام جلال المقدس

2021/04/06 | 16:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى الـ 16 على انتخاب فقيد الامة الرئيس مام جلال رئيسا لجمهورية العراق.

وقال لاهور شيخ جنكي في البيان:

"اليوم، تمر الذكرى الـ16 على انتخاب مام جلال رئيسا لجمهورية العراق، هذا الحدث الجلي الذى احدث تحولاً كبيرا فى الحياة السياسية فى العراق بعد الدكتاتورية، وكان ايضا مكسبا كبيرا للشعب الكوردي، اذ لاول مرة فى التأريخ انتُخب سياسي كوردي مناضل و ديبلوماسي محنك رئيسا لجمهورية العراق.



عمنا الكبير، مام جلال، بحكمته وذكائه وصبره قدم الكثير لشعبه بعربه وكورده، استطاع ان يصبح ممثلاً وحامياً لجميع المكونات، وخيمة لكل الافكار، حاميا للدستور، وكان دوما مع توحيد الصفوف والوئام واستباب الامن والتعايش، بحيث اصبحت الديمقراطية والفيدرالية هوية للعراق الجديد، ولهذا سُمي بصمام امان العراق.

وعلى الصعيد الداخلي، كان راعياً لوحدة صف جميع الاطراف، مد يد التعاون والسلام والوئام للجميع، عمل جاهداً لتعزيز موقع الكورد فى بغداد، فى عهد الرئيس مام جلال شهد اقليم كوردستان نهضة وانتعاشا كبيرا.



واليوم، حيث نستذكر هذا اليوم الجلي، نحن فى الاتحاد الوطني الكوردستاني نجدد العهد بان نكون تلاميذ نهج مام جلال المقدس، نضع الافكار الثابتة لمام جلال نصب اعيننا ونسهر على ان تكون افكاره نهجا لعملنا السياسي.



لاسيما فى هذه الظروف التى نحتاج فيها نهج مام جلال اكثر من اى وقت مضى، نشجع جميع الاطراف ان يضعوا حدا للصراعات الشخصية والمصالح الحزبية الضيقة، لنعمل معا لتثبيت حقوق شعبنا وضمان حياة كريمة لهم.

PUKmedia

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