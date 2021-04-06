مستشار الأمن القومي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لتعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان

2021/04/06 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم .وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي".وناقش الاجتماع أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية./انتهى7

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