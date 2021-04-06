وزير الزراعة يعلن عن السماح بأستيراد 50 ألف طن من الطماطم ومصنعات الدجاج بواقع 50 الف طن خلال شهر رمضان المبارك

2021/04/06 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي،اليوم الثلاثاء، عن السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارها وعدم أثقال كاهل المستهلك.واوضح الخفاجي في بيان لوزارة الزراعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " إن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك".وأضاف "هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج،مبيناً أن قراراً صدر لمجلس الأمن الوطني بفتح استيراد الطماطم بـ 50 ألف طن ومصنعات الدواجن بـ 50 ألف طن خلال شهر رمضان المبارك، ومن أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار".وأشار الخفاجي" الى أن عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك"./انتهى ح

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