الكاظمي يكشف موعد إعلان نتائج التحقيق الخاص بأحداث ذي قار

2021/04/06 | 16:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في محافظة ذي قار، ستعلن غدا...

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