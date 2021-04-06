العذاري: السلطات الأردنية توافق على دخول الطلبة العراقيين برا عبر منفذ طريبيل

2021/04/06 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت السلطات الأردنية على دخول الطلبة العراقيين براً عبر معبر الكرامة طريبيل وفق ما أعلنه السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري.

وقال العذاري إن السفارة تعمل الآن بالتنسيق مع المسؤولين في المنفذ على جانبي الحدود العراقية الأردنية لضمان انسيابية مرور الطلبة معربا عن أمله بأن يشمل القرار جميع العراقيين المقيمين في المملكة قريبا ما يخفف العبء عن آلاف الطلبة الراغبين بالسفر برا ويسهل التحاقهم بجامعاتهم ومعاهدهم

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