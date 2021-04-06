برهم صالح يتلقى رسالة خطية من البابا فرنسيس

2021/04/06 | 16:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، رسالة خطية من البابا فرنسيس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الدكتور برهم صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفار، الذي نقل تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث سلّمه رسالة خطية من قداسته عبّر فيها عن شكره وامتنانه للشعب والحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال والتحضيرات التي جرت خلال زيارته للعراق".

وتضمنت الرسالة، تأكيد البابا على أن "العراق بحضارته وتاريخه وثقافته قادر على أن يلعب دورًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية، وأن التنوع الثقافي والديني والعرقي تعد عناصر قوّة إضافية له".



مؤكدًا "دعمه للعراق وشعبه في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل السيد الرئيس، السفير، تحياته إلى قداسة البابا"، مشيرًا إلى "أهمية الزيارة التي قام بها للعراق وشملت بغداد والنجف وذي قار وأربيل والموصل، مشيدًا بـ"دعمه واهتمامه المتواصل بالعراقيين".

من جهته، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن "زيارة قداسة البابا، مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب العراقي الذي يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء أمنه واستقرار وتعزيز تعايشه بين جميع أطيافه وإشاعة روح التعايش والسلام في البلد وعموم المنطقة"، لافتًا إلى "أهمية إدامة الحماس وروح التفاؤل التي غمرت زيارة قداسته لدى العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف من أجل السلام".

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كواليس من زيارة البابا

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