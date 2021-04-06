الأمن القومي يبحث 3 ملفات مهمة مع إقليم كوردستان

2021/04/06 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مع مجلس أمن إقليم كوردستان، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، وآخر المستجدات الأمنية، إلى جانب الاستمرار بملاحقة "الخلايا الإرهابية".

وقال المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان اليوم، (6 نيسان 2021)، ان "الاخير عقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كوردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم".

وأضاف البيان، "وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية، لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي".

وتابع "وناقش الاجتماع أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية".

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