2021/04/06 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، نص قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في التربية.وجاء في نص القرار، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، انه “تقوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الدفاع توقف تنقلات الضباط بين وحدات الجيش المركز الخبري الوطني.

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