بيان من التربية بعد قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المحاضرين

2021/04/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية: اهتمام رئيس الوزراء بملف المحاضرين يمثل التفاتة ابوية تستحق الشكر والاشادة

تقدمت وزارة التربية ممثلة بوزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي، الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الماظمي ومجلس الوزراء، بالشكر والتقدير لتبني موضوع المحاضرين ومعالجته بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان اهتمام السيد رئيس الوزراء بملف المحاضرين، ومعالجته بهذه السرعة، عكست اهتماماً ابوياً طيباً، وشعوراً عالياً بالمسؤولية، سيمنح العملية التعليمية والتربوية تقدماً الى الأمام.

كما أكدت الوزارة على مكانة المحاضرين الذين قدموا منجزاً كبيراً ولسنوات، وسدوا فراغاً في الملاك التعليمي والتدريسي والاداري ، مضيفةً بأن منحهم الاهتمام والحقوق أقل ما يقدم لهم، وهو عهدنا بالحكومة ومجلس الوزراء الموقر.

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