بالوثيقة: نص قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المحاضرين وتحديد قيمة الراتب الشهري

2021/04/06 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، نص قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين والذي حدد قيمة الرواتب الشهرية.

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021".

وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مزايدات إعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة أساسية".

وتابع: "للأسف تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم إعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

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