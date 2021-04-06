غيابات بالجملة.. مهمة صعبة لريال مدريد أمام ليفربول في دوري الأبطال الليلة

2021/04/06 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي تصريحات صحفية، قال مدرب ليفربول، (6 نيسان 2021)، "لدينا حافز كبير للفوز بالمباراة أمام ريال مدريد، ونطمح للفوز بدوري الأبطال".

وردا على سؤال حول الإصابة التي تسبب بها راموس لصلاح في نهائي دوري الأبطال 2018، أوضح كلوب: "لا نلعب المباراة من أجل الانتقام"، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف: "إنها المرة الأولى التي نلعب فيها مع ريال مدريد منذ ذلك الحين، لذا فإن أحداث ذلك اللقاء لا تزال حاضرة في ذهني".

وتابع: "أجبت أحد الصحفيين بعد تلك المباراة فيما إذا كنت سأدعو راموس لعيد ميلادي، بقولي لا، ولكن الأمر مختلف الآن وقد أعيد التفكير بالأمر".

واسترسل قائلا: "ما حدث في تلك الليلة لم يعجبني.



الأمر مرّ على حدوثه وقت طويل، ولا أضمر أي شعور بالغضب، فكل ما يهمني الآن إعداد فريقي لخوض المباراة".

وعن حظوظ ليفربول، أوضح كلوب: "يمر ليفربول بموسم صعب، ولكن نريد أن نظهر للريال كم نحن أقوياء في الملعب.



هناك من يقول إن النادي الإسباني هو المرشح الأوفر حظا، لكننا مستعدون للتحدي".

واختتم كلوب تصريحاته بالقول: "كانت ظروف مباراتنا مع ريال مدريد في 2018 مختلفة تماما، وحدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين".

وعلّق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لأول مرة، على إمكانية انتقال اللاعب المصري محمد صلاح من فريقه ليفربول إلى الميرينجي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، سُئل زين الدين زيدان عن إمكانية تدريبه لمحمد صلاح في يوم من الأيام، ليرد: "صلاح ليس لاعبي، في الوقت الحالي أنا مدرب ريال مدريد وأنا استمتع بهذه اللحظة، والآن علينا أن نواجه صلاح كمنافس".

ولفت زيدان إلى صعوبة المواجهة أمام ليفربول، مضيفا أنه "فريق قوي وصلب للغاية، الثلاثي الأمامي (محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو)، مهمين ولديهم فاعلية مهمة جدا، ولكننا منتبهين لكل شيء".

وأتم: "نهائي 2018؟ لا نفكر في الماضي.



علينا أن نعيش الحاضر، وهذا ينطبق على الفريقين.



بالنسبة لهم هذه مباراة مختلفة، ونحن كذلك.



سنقوم بالتحضير لمباراة مختلفة".

وكان الدولي المصري، محمد صلاح، أطلق تصريحات جديدة، مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، لتزيد من الغموض حول رغبة اللاعب في الاستمرار بصفوف الريدز.



وقال إنه يحب الدوري الإسباني، ويسعى للعب يوما في الليغا، مضيفا: "لماذا لا ألعب في الليغا؟".

وتطرق أيضا في لقائه إلى مواجهة ريال مدريد المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال محمد صلاح: "أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور".



وتابع: "لم اهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم تشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".

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