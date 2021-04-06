استعمار متجدد - ساطع هاشم

2021/04/06 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم انتشرت فكرة في معتقدات الانسانيين الاوربيين منذ عصر التنوير والى الان، تقول ان التربية والتعليم يمكن ان تؤدي الى خلق الانسان (الشامل) العالمي الذي يجمع بين التفوق الفكري والجسدي والاخلاقي، وهذه الفكرة قادت الامراء واصحاب المال الأوروبيين ومنذ القرن السادس عشر الى الاحتفاظ بالأثار من مختلف انحاء العالم في مجموعات خاصة كوسيلة وغاية لاكتساب العلوم والمعارف, ورمزت الى سعة المعارف والجاه التي امتلكها ص ......





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