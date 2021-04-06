2021/04/06 | 17:30 - المصدر: الصباح

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بغداد/ حازم محمد حبيب

كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد لـ "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن احالة مجلس النواب قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وكان مجلس النواب قد صوت الأربعاء الماضي بالاغلبية على قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بعد مخاض عسير.

واكد الحداد ان إقرار الموازنة يعد "خطوة مهمة".

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