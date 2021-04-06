مستشار الكاظمي يعلن دخول الإتفاقية الصينية حيز التنفيذ

2021/04/06 | 17:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، فيما أشار إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ.وقال محمد صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن “اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق”.وأكد أن “الاتفاق ما زال فاعلاً ونافذ المفعول، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الجانب الاستثماري لغرض السير بالاتفاق”، مبيناً أن “ذلك يعتبر أنه دخل […]

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