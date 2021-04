المسابقات تجري قرعة تحديد ملاعب دور الثمانية لبطولة الكأس

2021/04/06 | 17:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت، اليوم، لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية قرعة تحديد ملاعب دور الثمانية لبطولة الكأس للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) بحضور عضو التطبيعية الدكتور أسعد لازم ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة.وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس: إن القرعة أجريت بحضور ممثلي الأندية المتأهلة لدور الثمانية، وأسفرت عن تحديد الملاعب، فجاءت كما يلي: مباراة الزوراء والحدود

