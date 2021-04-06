2021/04/06 | 17:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الى رئاسة الجمهورية.

ونقلت صحيفة الصباح عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد قوله، ان مجلس النواب احال اليوم قانون موازنة 2021 إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

هذا وصوت مجلس النواب بجلسته السادسة والاربعين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس مجلس النواب، يوم ‏الاربعاء ‏‏3/31/‏‏‏‏2021‏، وبحضور 215 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.

وبحسب قانون الموازنة، فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي، ومعدل العجز المخطط يبلغ 28.7 تريليون دينار عراقي (19.79 مليار دولار)، في حين تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا، بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.



كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي عند 1450 دينارا عراقيا.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يحيل قانون الموازنة العامة الى رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يحيل قانون الموازنة العامة الى رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).