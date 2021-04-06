المتحدث بأسم مجلس الوزراء: قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائم

2021/04/06 | 17:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ، إن قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائم./انتهى7

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