2021/04/06 | 17:45 - المصدر: عين العراق

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الامن

الثلاثاء 6 أبريل 2021 | 05:41 مساءً | عدد القراءات : 5

شرطة نينوى تقبض على ارهابيين اثنين من "ديوان جند" داعش

القت قيادة شرطة محافظة نينوى القبض على ارهابيين اثنين من عصابات داعش الارهابية يعملان بديوان جند داعش.

وذكر القيادة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" اليوم انها " تتمكن من القاء القبض على ( اثنين ) من عناصر عصابات داعش الارهابية واللذان كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وبينت انه "قد تم القبض عليهما في منطقة ( حي السماح ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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