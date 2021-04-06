بحضور رئيس الجمهورية.. الشيخ حمودي يقيم مجلس عزاء على روح المرحوم القاضي محمد عريبي

2021/04/06 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقام رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، مجلس عزاء على روح المرحوم القاضي محمد عريبي في مسجد الزوجية ببغداد، وحضر المجلس رئيس الجمهورية برهم صالح.

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