اجتماع عربي لمناقشة 6 آليات للتعاون بمجالات النقل البري والبحري

2021/04/06 | 17:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: ينعقد الاجتماع المشترك اللجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 6-8 أبريل 2021.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية، بتضمن جدول أعمال الاجتماع …

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