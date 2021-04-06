حقوق الإنسان تحذر من أطفال المخيمات: قنابل موقوتة

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إنها أشرت أكثر من 1600 طفل نازح في مخيمات أربيل، فيما وصفت هؤلاء الأطفال بـ"القنابل المستقبلية الموقوتة".

وأكد عضو المفوضية زيدان خلف العطواني في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، على أن "المفوضية أشرت ما يقارب (16200) طفل في مخيمات النزوح في محافظة أربيل"، موضحًا أن "هذه الأرقام تمثل ما تم رصده أثناء زيارات الفرق الرصدية لهذه المخيمات".

وحذر العطواني من "آثار ذلك المستقبلية على واقع العراق، وأن عدم وجود دورات إعادة التاهيل النفسية والادماج المجتمعي بالمستوى المطلوب للمولودين في المخيمات تمثل تهديد للنسيج المجتمعي، فضلًا عن أن الكثير من الأطفال ترعرعوا وقضوا مرحلة طفولتهم فيها".

وبين "أنهم قنابل موقوتة ولهم تأثيرات مستقبلية حال عدم الاهتمام بهم من الجانب التربوي والنفسي والاندماج المجتمعي".

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