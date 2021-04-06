2021/04/06 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: الكاظمي زار الاسواق بطريقته الخاصة للوقوف على مشكلة ارتفاع الاسعار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:35

واع/

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