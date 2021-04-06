الحكومة: قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائم

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائم.وقال الناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وتابعه “المركز الخبري الوطني” إن […]

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