المتحدث باسم الحكومة يعلن قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في مؤتمر صحفيالمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: زيارات الكاظمي الأخيرة تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع الجميعناظم: الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً للبلادناظم: مشكلة المحاضرين المجانيين ورثتها الحكومة من الحكومات السابقةناظم: مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشملوا بالقرار 315

ناظم: قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائمي

ناظم: توجيهات لوزير الداخلية بزيارة الأسواق لحل مشكلة ارتفاع الأسعار

ناظم: صدور توجيه لوزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد لمدة معينة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ناظم: مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة بتوزيع حصة إضافية في شهر رمضانناظم: مجلس الوزراء أقر التعاقد مع شركة ألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الكهربائية

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