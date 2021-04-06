لجنة نيابية لـNRT: قوى سياسية تعارض تشريع قانون العنف الاسري

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت عضو لجنة الأسرة والمرأة ريزان الشيخ دلير وجود جهات سياسية داخل مجلس النواب تعطل تمرير قانون العنف الأسري رغم تزايد حالات التعنيف التي تتعرض لها النساء وحتى الأطفال بالآونة الأخيرة.

وقالت الشيخ دلير في تصريح لـ NRT عربية اليوم، (6 نيسان 2021)، إن "مشروع القانون وصل قبل 6 أشهر إلى مجلس النواب من قبل الحكومة ولغاية الان لم تقم رئاسة هيئة الرئاسة بإرساله إلى لجنة المرأة كلجنة مختصة، وبعض القوى السياسية خاصة الشيعية تقف بالضد من تشريع هذا القانون متذرعة بالدين وتدعي ان نص القانون مأخوذ عن القوانين الأوروبية، وهذا ليس حقيقيا انما هي مجرد استغلال باسم الدين لمنع تمرير القانون".

وأوضحت أن "تلك القوى تعترض على عدة نقاط بضمنها ان الطفل الذي تعرض للعنف من قبل ذويه لايحق له أن يشتكي حسب رأيهم، كذلك المرأة يجب أن تحترم العائلة ولا يجب أن تشتكي على الزوج حتى وان تعرضت للتعنيف من قبله، ونحن نشهد عبر شاشات التلفزة العديد من الحالات التي تعرضت للتعنيف كأن يكون طفل او إمرأة"، مشيرة إلى ان "المعترضين يساندون العنف باسم الدين".

وأردفت أنه "من ضمن النقاط التي تعترض عليها القوى الشيعية هو موضوع الملاذات الآمنة للنساء، ففي حال تعرضت المرأة للعنف توفر لها الدولة مكان آمن لتكمل امورها القانونية، وهم يعترضون على هذه النقطة أي أن المرأة التي تعرضت للعنف ولا يوجد لديها أهل أو مكان تلجئ إليه، تتجه نحو أماكن سيئة هكذا هذا مايقنعهم، فهم يرفضون أن يتم توفير مكان آمن للنساء".

ولفتت الشيخ دلير إلى أن "مشروع القانون لا يتحوي على فقرات معقدة ومافيه من فقرات هي أساسا مجرد توعية للأسرة ولايوجد فيه عقوبات كبيرة انما مجرد إنهاء وتحديد نوع العنف الأسري"، مبينة "ان لجنتها مصرة على تمرير القانون الذي تأخر من عام 2010 ولغاية الان، وسنذهب باتجاه الضغط على هيئة الرئاسة لإرساله إلى لجنة المرأة ومن ثم إدراجه على جدول الأعمال قبل نهاية الدورة الحالية".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات لتفعيل قانون العنف الأسري، على خلفية فيديو تداوله عدد من الناشطين على تلك المواقع لرجل يطلق النار على طليقته ويأخذ طفلته من بيت والدتها.

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