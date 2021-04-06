بعد قرار مجلس الوزراء.. التربية النيابية: سيتم استبعاد فئة من المحاضرين من التعاقد

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب،

قصي الياسري، إنه سيتم استبعاد

المحاضرين غير التربويين من التعاقد،

فيما أوضح سبب انضمام محاضرين غير

تربويين إلى هذه الشريحة.

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

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