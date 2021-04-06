الاستخبارات تقبض على داعشي في

2021/04/06 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد

عناصر ما تسمى بـ"قرقة اليمامة"

الارهابية في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "على ضوء معلومات

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