2021/04/06 | 17:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على احد

المتاجرين بالمخدرات في محافظة

الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "ضمن مهامها لملاحقة

عصابات الجريمة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بتاجر مخدرات في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بتاجر مخدرات في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).