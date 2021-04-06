وزير الخارجية الأميركي يغرد قبل يوم من انطلاق الحوار الاستراتيجي مع العراق

2021/04/06 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتوني بلينكن - وزير الخارجية الأميركي

أتطلع للتحدث مع نظيري العراقي فؤاد حسين ، غدًا في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.



سنراجع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية.

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