المتحدث باسمه يعلن قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2021/04/06 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده في بغداد

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