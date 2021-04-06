بعد قرار مجلس الوزراء..التربية النيابية: سيتم استبعاد فئة من المحاضرين من التعاقد

2021/04/06 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب، قصي الياسري، إنه سيتم استبعاد المحاضرين غير التربويين من التعاقد، فيما أوضح سبب انضمام محاضرين غير تربويين إلى هذه الشريحة.

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (6 نيسان 2021)، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة 2021".

وحصلت بغداد اليوم على وثيقة بقرار مجلس الوزراء تحدد فيها مبلغ 250 ألف دينار كراتب شهري للمحاضرين.

وذكر قصي الياسري، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الواقع التربوي في العراق والتظاهرات الغاضبة جاءت نتيجة سياسات الحكومات السابقة، خاصة ان العراق حكم من حزب واحد لمدة 12 سنة أو أكثر".

وأضاف الياسري، أن "الكثير من الخريجين يقدمون على الفرص حين تأتي سواء محاضر مجاني أو غيرها، وبالنتيجة دخلت الكثير من الاختصاصات غير التربوية على الخط"، مبينا أنه على هذا الأساس سيجري "استبعاد المحاضرين غير التربويين من التعاقد".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (06 نيسان 2021)، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم عن عدة مواضيع ومحاور، بينها ما يخص قضية المحاضرين المجانيين، وتغيير أرقام الموازنة.

وقال الكاظمي خلال كلمته: "استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مزايدات إعلامية بشأن قضية المحاضرين، ورغم ان هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة أساسية".

وتابع: "للأسف تم تغيير الارقام والنصوص في الموازنة، ومع هذا سيتم إعداد صيغة ستعرض في الجلسة من اجل تحقيق الانصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا".

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