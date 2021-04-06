عاجل | حسن ناظم: زيارات الكاظمي الأخيرة تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع

2021/04/06 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– حسن ناظم: زيارات الكاظمي الأخيرة تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع.

– ناظم: صدور توجيه لوزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد لمدة معينة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

– ناظم: توجيهات لوزير الداخلية بزيارة الأسواق لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

– ناظم: قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائمي.

– ناظم: مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشملوا بالقرار 315.

– ناظم: مشكلة المحاضرين المجانيين ورثتها الحكومة من الحكومات السابقة.

– ناظم: الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً للبلاد.

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