اتفاق الصين- إيران.. ما تأثيره على موقف واشنطن تجاه طهران؟

2021/04/06 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يغير الاتفاق بين الصين وإيران مقاربة الإدارة الأميركية للملف النووي الإيراني والمنطقة ككل؟ وهل يعطل هذا الاتفاق العقوبات الأميركية على إيران كما تأمل طهران؟ أم تعطل تلك العقوبات تنفيذ الاتفاق؟

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